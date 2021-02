"Mi condición es terrible, debo el alquiler y no tengo trabajo. Necesito la ayuda de los paranaenses. Me piden el desalojo para mañana, a más tardar el viernes. Si me desalojan quedo en la calle. Pido que me ayuden a juntar, aunque sea seis mil pesos", mencionó el hombre que imploró para que alguien le de trabajo.



En este sentido contó que tiene problemas de salud, "tengo diabetes, sufrí la amputación del talón. Pero necesito trabajar. La necesidad de trabajar es mucho más fuerte que mi salud. Sino tengo trabajo de nada me sirve la salud. Ya no doy más, necesito trabajar de forma urgente", entendió.



El hombre se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Salas es pastelero, confitero, panadero.



Para contactarse con Andrés Salas, hacerlo al 3434057800.



Elonce.com