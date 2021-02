Vecinos solicitan que asfalten una cuadra de calle Liga de los pueblos Libres

Vecinos de la calle Liga de los Pueblos Libres, de Paraná, reclaman por el asfaltado de la cuadra que se encuentra entre las arterias Lino Churruarin y Provincias Unidas, la cual es el único tramo que no fue asfaltado en la zona.“Esta cuadra no tiene asfalto, y realizamos reclamos de manera continua desde el 2013. Además, muchas casas cuando llueve se inundan y nunca tenemos solución”, resaltó una vecina, Elba, aSegún detalló la vecina, en el año 2015 el municipio asfaltó calle Lino Churruarin y no continuó por Liga de Los Pueblos Libres porque no tenían hecho el cordón cuneta. "Hace un tiempo realizaron un fresado de la calle, pero quedó mal porque no está bien compactado", sumó.Por su parte, otra mujer que vive en la zona, Florencia manifestó: “Somos vecinos que pagamos impuestos, y queremos soluciones”.En este sentido, sumó que “al ser una calle muy transitada, vuelva mucho polvillo y las personas que padecen enfermedades respiratorias sufren mucho”.