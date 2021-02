Traslado de árboles por ensanche de bulevar Racedo: “El 80% se perderán”

La Justicia resolvió que se continúe con la obra de ensanche de bulevar Racedo, pero prohibió la “tala indiscriminada” de especies. Además, dispuso el traslado de los árboles que se encuentran en el trazado de las obras de mejoramiento.En tanto, el Foro Ecologista admitió el “rol de veedor” que determinó el juez y al mismo tiempo decidió no apelar el fallo.Sobre este tema, el referente del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, resaltó anteque “la sentencia no puede cumplirse en los términos que hace referencia al traslado de árboles. Somos veedores de todo el proceso y tenemos que hacer el relevamiento de todos los ejemplares que la municipalidad anunció que iba a trasladarlos parta evitar su daño”.“Vemos que el 80 por ciento de los árboles no son trasladables, la opción que daba el municipio como prenda de conciliación no es posible debido a los años de los ejemplares, el socavamiento que tienen que hacer para internar removerlos y habría un daño en el suelo muy importante”, manifestó Verzeñassi.En este sentido, reveló que la mayoría de los árboles tienen entre 60 y 80 años, “están todos en buen estado y son alrededor de 80 los que se perderán, es una eliminación indiscriminada”.A su vez, reflexionó que “el árbol es un determinante de la salud pública, porque donde se circula con vehículos, estos seres vivos tienen la capacidad de retener partículas que son las que hacen el daño principal a las vías respiratorias. Además, los árboles permiten el sombreado en la cinta asfáltica”.