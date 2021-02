Registro de Conducir: detectaron cobro ilegal por turnos e instan a denunciarlos

Demoras para tramitaciones en el Registro

accedió a varias denuncias que apuntaban al supuesto pedido, de parte de quienes serían empleados del Registro de Conducir de Paraná, deen el organismo municipal.Tras las exposiciones de los denunciantes, quienes aseguran que consultaron el ofrecimiento “por la necesidad de tener que renovar el carnet de conducir”,consultó al coordinador general de la Secretaría de Seguridad Vial de Paraná, Enrique Ríos; éste instó ay remarcó que “la impronta impuesta desde la conducción del Ejecutivo municipal es“Ya he denunciado a Fiscalía situaciones anómalas, por las que se ha procedido a separar a personal del área ante este tipo de hechos y habiendo tomado conocimiento de esta situación que circuló en las redes, se investiga el origen de esas páginas, algunas de las cuales no tienen asidero porque no son de esta ciudad”, explicó Ríos en relación a quien fuera la directora del Registro, Stella Maris Almada, la que “permanece bajo un proceso de sumario interno”.Y continuó: “Respecto a casos puntuales, requerimospara poder investigar acompañados de una denuncia formal”.“Estamos abiertos a, sentenció el coordinador general de la Secretaría de Seguridad Vial de Paraná.Punto aparte, remarcó que “el sistema no permite irregularidades, pero hay personas inescrupulosas que, ante la necesidad de los usuarios, recurren a este tipo de artimañas para ejercer este tipo de actividades ilícitas”.Respecto a las denuncias en redes sociales, Ríos reconoció que “es más fácil exteriorizarlo que hacer la denuncia formal”. De hecho, explicó, “muchas denuncias se hacen en el plano mediático y no se ratifican en el plano judicial, lo que genera una serie de inconvenientes, porque, sin poner en duda la veracidad del hecho, no se permite la investigación y esclarecimiento del mismo”.Punto aparte,de carnet y demás documentación en el Registro de Conducir. Pero, según lo que anunció, están previstos “cambios estructurales que permitirán solucionar esto a la brevedad posible”.“Ampliamos la capacidad operativa, se atienden entre 140 y 150 personas por día, y prevemos que a partir del 1º de marzo, con la incorporación de nuevos equipamientos, vamos a cubrir una capacidad operativa de 200 usuarios por día”, anticipó Ríos aEn la oportunidad, aclaró que“Debido a que hay usuarios que modifican su turno, a aquellos que necesitan el turno de forma inmediata, los vamos ubicando en esas vacantes que se producen para facilitarles la tramitación”, comentó.Refirió, además, que “está vigente la resolución que prorroga los vencimientos operados entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, por lo cual, no son factibles de multas”.En ese sentido, adelantó que, entendiendo que para esta fecha estarían solucionadas las demoras para tramitaciones en el Registro”.