SUBE Paraná: recomiendan sacar el turno para el horario de la tarde

Con el inminente retorno a clases presenciales,consultó en la(ubicada sobre avenida Almafuerte 233) cómo continúa la atención al público“La gente acata bien los protocolos, así que se atiende de manera regular. De hecho, la semana pasada aumentamos la cantidad de turnos de 500 a 750”, comunicó el director de Gestión SUBE Paraná, Julián Zorn.Y en ese sentido, encomendó:, porque a la mañana viene muchísima gente, y a la tarde, sobre todo a la siesta, está casi vacío. Y que vengan, porque suele suceder que sacar el turno y terminan no viniendo”.“El trámite demora entre cinco y diez minutos”, indicó al aclarar que la web es https://sube.parana.gob.ar/ ; será un empleado municipal dándole un turno desde una computadora”, adelantó a“El trámite que más se realiza es el estudiantil; al principio eran los universitarios y ahora, primarios y secundaros en vistas de que las escuelas están librando los certificados de alumno regular”, comentó Zorn.Según adelantó el responsable de SUBE en Paraná,“Para acceder al, el alumno tiene que ser residente de Paraná, tener la constancia de alumno regular, la tarjeta y el DNI y concurrir a una escuela pública o pública de gestión privada”, indicó.Y agregó: “Para el caso de los menores de 18 años pueden acudir los padres con la constancia que corrobore el vínculo; en caso que sean los abuelos, solicitamos fotocopia de acta de nacimiento o de libreta de familia porque, si bien no figuran los nombres de los abuelos, si la persona tiene acceso a esa documentación, significa que realmente tramita un beneficio para un familiar suyo”.“Para acceder al, pueden ser monotributistas de categorías A, B o C; o el tope de salarios está en 31.500 pesos neto y a partir del mes próximo, en 32.500 pesos neto”.Respecto a la, Zorn refirió que “todos los beneficiarios de Anses, ya sea jubilados o beneficiarios de planes y programas nacionales, becas Progresar y ex combatientes de Malvinas, deben registrarse en Sube y al activar la tarjeta acceden un 55% de descuento. Así también, las empleadas domésticas, de casas particulares, si están registradas en blanco”.“Tres meses después de estar percibiendo el beneficio, quedan cargados automáticamente en el sistema y solo tienen que registrar la sube y activar el beneficio”, aclaró al respecto.En relación al, Zorn refirió que “cuando el usuario entra a la web de SUBE, el sistema le permite realizar las denuncias”.“Además, desde febrero se trabaja en coordinación con Defensa al Consumidor para avisarles cuáles son los negocios que cobran montos extras en cargas y tarjetas”, aclaró., aprobado ayer por el HCD de Paraná, éste comentó que “lo normal son unas tres semanas que tarda SUBE Nación en analizar los montos e implementar las tarifas”.Finalmente, el responsable de SUBE en Paraná anticipó que, porque habrá un incremento de usuarios con el retorno a clases presenciales”.Actualmente, son 70 los colectivos urbanos que circulan en la ciudad.