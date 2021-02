Aumento del boleto de colectivo: “Es lamentable porque el servicio es pésimo”

Paraná Usuarios opinaron sobre el nuevo valor del boleto de colectivos en Paraná

El Concejo Deliberante aprobó, por mayoría, un aumento del boleto de colectivos urbanos en Paraná y ahora la tarifa general pasará a costar $45,30.Sobre este tema, una de las representantes de la Asamblea Ciudadna, Alicia Glausser, manifestó aque “no merecemos este castigo de aumentos diarios, el servicio es pésimo y las unidades no tienen aire acondicionado”.“Es lamentable que los concejales tomen esta decisión, estamos seguros que ninguno de del os ediles usa el transporte urbano y no saben el sufrimiento que es para las personas. Lo que más nos duele es el silencio, hay muchos vecinos que se resigan con el transporte urbano y no es así. Sabemos que hay personas que caminan desde el centro hasta la zona sur de la ciudad porque no pasa nunca el colectivo y los que pueden pagan un remis, pero es algo casi imposible”, manifestó.Según manifestó Glausser, “la Municipalidad debería terminar con la concesión porque (la empresa) esta sobrepasada de irregularidades”.“Muchas veces la empresa se queja que se achicó la ganancia y que hay pocos pasajeros, pero lo que ocurre es que las personas no pueden usar el servicio de lo malo que es”, culminó Glausser.