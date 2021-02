Video: Usuarios opinaron sobre el nuevo valor del boleto de colectivos en Paraná

En una sesión especial del Honorable Consejo Deliberante se aprobó el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de colectivos de Paraná. De esta manera, el boleto general comenzará a costar $45,30, lo que significa una suba que supera el 50 por ciento. Elrecorrido las paradas de colectivos y dialogó con diferentes usuarios del transporte público, quienes manifestaron sus opiniones sobre este tema.“El aumento del boleto está muy mal, siempre espero alrededor de una hora y cuarto el colectivo para poder viajar”, dijo una mujer que se encontraba a la espera de la línea 16. Además, resaltó que “los colectivos no pasan nunca y con las subas los más afectados siempre somos los jubilados”.Por su parte, un hombre que esperando el colectivo sobre calle Echagüe y se dirigía hacia Almafuerte al final, valoró que “si mejoran los servicios, el aumento no está mal, pero si sigue todo igual si”.“Es muy caro pagar 45.30 pesos el pasaje de un colectivo cuyo servicio que es malo y no pasa nunca. Los coches se caen a pedazos y demoran mucho”, sentenció un hombre, además calificó al servicio como “poco confiable”.En tanto, una mujer que estaba viajando en un colectivo urbano contó que el aumento le pareció “excesivo, para los jubilados significa mucho”.“El servicio hasta ahora anda bien, pero de todos modos el aumento es una barbaridad, los jubilados ganamos poco y se nota mucho la suba”, resaltó una mujer que viaja junto a su esposo.-Boleto General: $45,30-Boleto Primario: $4,50-Boleto Secundario: $11-Boleto Terciario y Universitario: $14-Boleto Obrero: $29-Boleto Jubilado: $20-Boleto Nocturno: $59-Franja Horaria: $36-Combinado: $45