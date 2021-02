Proyectan trasladar el mercado “El Charrúa” a un predio de 14 hectáreas

Empleo laboral joven

Paritaria municipal

Proyectan trasladar el mercado concentrador de frutas y verduras "El Charrúa" de Paraná, a un predio de 14 hectáreas ubicado sobre avenida Maya y las vías. Así lo confirmó ael secretario municipal de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri.Después de “más de 15 años de requerimientos para trasladar a El Charrúa”, según lo explicó Macri, junto al intendente Adán Bahl y el diputado Marcelo Casaretto, presentaron el proyecto ejecutivo al ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.“Además del requerimiento, diseño, cálculo de costos, lo modular que puede ser generar un nuevo Charrúa, que se denominará Parque Agroalimentario de la ciudad de Paraná, se ha hecho un estudio multifacético entre UNER, UADER, UTN, INTA, INTI y escuela Alberdi, como núcleo del potencial académico y educativo para hacerlo”, detalló.“Presentamos un proyecto por 1.500 millones de inversión modulares cuya primera etapa son 470 millones de pesos”, comunicó el secretario municipal de Hacienda al indicar que el nuevo mercado se ubicará sobre avenida Maya y las vías. “Es un terreno privado, de la gente del Charrúa, que lo dona para armar una empresa mixta con participación municipal”, comentó al respecto.“Son 14 hectáreas con lugares para trabajar y comercializar, además de aulas para que las escuelas tengan sus horas de práctica en esta materia, instalaciones para el INTA e INTI, de economías populares del municipio y la provincia, hasta hospedajes para los transportistas que arriben al mercado”, detalló. Según valoró, la nueva instalación “ayudará a que se administre mucho mejor la producción y comercialización hortícola de la zona”.El nuevo Parque Agroalimentario de la ciudad de Paraná trabajará de lunes a lunes, debido a que, según se proyecta, durante los fines de semana “habrá ferias, un pequeño bar, y el espacio para que las escuelas hagan sus prácticas”.Consultado a Macri por las repercusiones tras el proyecto presentado a Kulfas, éste comentó que “el ministro pidió que provoquemos mayor producción para que la canasta familiar, el índice de inflación, no sea afectado por la fruta y la verdura, porque estacionalmente impacta en el costo de vida.En la oportunidad, Macri se refirió a “la Escuela de Oficios, donde los más vulnerados tendrán la posibilidad de tener una educación formal a través de un oficio predeterminado, ya están pre-elegidos 22 de ellos, y el intendente entregará las herramientas al final del curso o la capacitación”.“Hay entrenamientos rentados para casi 70 personas y el ministerio de Trabajo, a través de los programas, les deposita en su cuenta habilitada en Banco Nación, un dinero a modo de ayuda”, indicó, además.En la oportunidad, el secretario municipal se refirió al Programa de Inserción Laboral (PIL) por el cual siete personas fueron capacitadas e insertadas laboralmente en la empresa Nexo, ubicada en el Parque Industrial de Paraná.De acuerdo a lo que comentó, “145 personas en distintos programas” de inserción laboral.Los jóvenes interesados en ser parte de estas propuestas deben dirigirse a la oficina de Empleo, ubicada sobre calle Colón 115.Consultado al secretario municipal de Hacienda por las negociaciones salariales con los gremios, éste recordó que “convenimos en noviembre que en marzo se abre la mesa paritaria”.“Lo que se acuerde tendrá un trasfondo de reacomodamiento del salario del empleado municipal”, refirió al respecto. Y si bien prefirió no hablar de porcentajes de aumento salarial, ponderó que “las cuentas están ordenadas, el presupuesto está aprobado y el intendente se auto-clausurado en materia de nombramientos y designaciones por la emergencia”.“La administración no es una oficina de empleo”, remarcó y según reveló, la municipalidad “paga 330 millones de pesos totales, entre ART, Iosper, Caja de Jubilaciones, salarios, retenciones por mutuales y embargos”.