Tarjeta AlquilAr: “No queremos subsidios”, indicaron desde Inquilinos Agrupados

Francisco Garcilazo de Inquilinos Agrupados

El nuevo registro de propiedades alquiladas generó un rechazo de los propietarios y gran respaldo de los inquilinos. En este contexto, las inmobiliarias reclamaron que no se vuelva a prorrogar el congelamiento de alquileres que vence el 31 de marzo y como solución al problema habitacional lanzaron una serie de propuestas, entre ellas la creación de una tarjeta AlquilAr, para que el Estado ayude a las familias que no pueden afrontar ese gasto.comentó aque “le tiran la responsabilidad al Estado y el problema lo tiene que resolver las inmobiliarias y los propietarios ya que quieren llevar los alquileres a precios de dólares. Nosotros cobramos en pesos y creo que debemos discutir en esa moneda”.“Los inquilinos queremos tener buenos ingresos y poder pagar el alquiler, no queremos subsidios. Hoy en día, el 50% de un salario se va para pagar la renta de una vivienda”, dijo.En tanto, Garcilazo indicó que desde La Cámara de Inmolarías del país informaron que “solo el 5% no pudo abonar el alquiler, además en su análisis no contemplan algunas provincias como Entre Ríos”. En ese sentido, agregó que “las personas que no pueden pagar un alquiler o que han tenido algún problema para pagar la expensas, es cerca del 50%”.“Son muchas las personas que tiene dificultades para pagar un porcentaje del total. Creemos que la cámara le quiere tirar el problema al Estado, pero gran parte del sector inmobiliario no cumple la ley y es necesario que la hagan cumplir. De las denuncias que hemos recibidos, pudimos llegar a un acuerdo, pero hay muchos incumplimientos que no nos enteramos”, dijo.Al finalizar, agregó que “necesitamos oficializar la ley y trabajarla mucho”.