Bicivía: cómo será el estacionamiento y la circulación en Costanera Baja

La municipalidad de Paraná comenzó con los trabajos de la primera etapa de la Bicivía en la Costanera Baja de la capital entrerriana. Tendrá una extensión de cuatro kilómetros desde plaza Le Petit Pisant hasta el Puerto Nuevo.



Este lunes, Elonce TV recorrió el tramo ya está demarcado para conocer como quedó establecido el tránsito. Circulación Según informaron a Elonce TV en la costanera, del lado la barranca ya no se podrá estacionar más, ya que por ese carril transitarán las bicicletas y monopatines. La cinta asfáltica cuenta con una demarcación específica para que los ciclistas y automovilistas puedan transitar con tranquilidad.



En la calle hay líneas blancas discontinúas que demarcan los carriles (de un metro) por donde deben transitar los ciclistas. Esta demarcación está ubicada en ambos lados de los codones de callle, entonces por los carriles del medio circularán los rodados de mayor porte. Lugares de estacionamiento Debido que en la costanera Baja ya no se podrá estacionar del lado de la barranca, el municipio estableció nuevos lugares para que puedan aparcar los vehículos. Algunos de ellos son la Plaza de las Colectividades y Petit Pisant. En tanto en las dársenas se podrá continuar dejando los rodados.



“Muchas personas nos consultan sobre el tema, y vamos explicando y aclaramos que habrá inspectores de tránsito ordenando el flujo de vehículos y bicis”, dijo uno trabajador de la municipalidad a Elonce TV.



Sobre el tránsito sostuvo que “va a costar que las personas no estacionen, pero lo vamos a lograr”.



En cuanto a los cruces de calles, manifestó que “el tránsito sigue normal y donde está el área demarcada la prioridad de paso es de las bicicletas”.