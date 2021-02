Concejales definen el precio del boleto: El Ejecutivo pide llevarlo a $45,30

Fundamentos

Fin al congelamiento

Los informes

Mejor prestación

Propuesta alternativa

El proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) propone llevar el boleto general de colectivos urbanos en Paraná, que actualmente cuesta 29 pesos, a 45,3 pesos.. También establece que el horario nocturno, que en el marco de las restricciones por la pandemia del Covid-19 no se está“En el marco de los informes técnicos presentados, el que fuera elaborado por el especialista de costos del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) cuenta con los fundamentos técnicos ajustados al servicio de transporte de colectivo de la ciudad,, por lo que corresponde atenerse estrictamente a dicho informe técnico”, asevera la iniciativa oficial a la que accedió, y que será tratada en sesión del Concejo Deliberante convocada para mañana a las 9.Entre los fundamentos se apunta que motivan la actualización “el pedido formal de revisión del cuadro tarifario realizado por la concesionaria del servicio de transporte público en Paraná, a causa de que el Ministerio de Transporte de laDetalla que se desarrollaron dos reuniones del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (artículo 98 de la Ordenanza Nº 9.462 de Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros).“Se elaboraron tres informes técnicos antes el Órgano de Control, correspondientes al Departamento Ejecutivo Municipal, al bloque Paraná Futura, y por parte de la Agrupación Buses Paraná, concesionaria del servicio, los cuales derivaron en el análisis y formulación de la presente”, describe la iniciativa del intendente, Adán Bahl, ingresada el 10 de febrero por Mesa de Entradas del cuerpo legislativo.Vale recordar que los informes técnicos no son vinculantes, sino a modo de asesoramiento, por lo que es el Ejecutivo quien determina el costo de la tarifa.La definición del Concejo Deliberante sobre los precios del transporte llegará en momentos en que se reclama una mejor prestación del servicio público de Paraná, que a sus históricas falencias arrastra ahora su reducida operatoria como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Desde noviembre el uso, que había caído un 70%, tuvo una recuperación gradual (aún lejos del movimiento habitual), pero con el inminente inicio de clases presenciales requerirá una mayor estructura a disposición.En el contexto del debate del aumento del boleto de colectivos, desde el bloque de Políticas para la República sostienen que de aplicarse su proyecto el costo del boleto en Paraná “sería de 31,36 pesos, y no a los 45 pesos que plantea el Ejecutivo municipal”. Entre otras cosas, proponen una solución basada en recorridos más eficientes. El proyecto ingresó al Concejo Deliberante a finales de 2020, una propuesta integradora para mejorar el servicio denominada Plan Director de Movilidad. Fuente: (Uno)