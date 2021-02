Habrá una nueva función de cine en el Museo Provincial de Bellas Artes

El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, en conjunto con el grupo cinéfilo independiente Relámpago Verde, invitan a la segunda función del mini ciclo "Relámpago de verano en Bellas Artes". En esta oportunidad se presentará el film Paterson, del reconocido director Jim Jarmusch. El acceso es gratuito. Se solicita puntualidad.Esta segunda y última función del ciclo de cine de verano tiene como protagonista al director estadounidense Jim Jarmusch con una de sus más significativas películas: Paterson, estrenada en 2016.La cantidad de asistentes será limitada en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y las reservas previas se deberán realizar únicamente completando el formulario online en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYtPKvb4-ObL1RtG0bDlKqOMEMkfodMgb5McoGDkd0mzSdew/viewform La confirmación de las localidades se enviarán a través de correo electrónico.IMPORTANTE: Se solicita que si por alguna razón quienes realicen las reservas no pudieran concurrir, den aviso con 24 horas de anticipación a gestionbellasartes@gmail.com a fin de que los cupos limitados puedan ser ocupados por otras personas.Sinopsis: Mientras conduce un autobús, Paterson observa el entorno y reflexiona sobre cuestiones de profundidad filosófica. En sus descansos, mientras come un sándwich, escribe poesía en una libreta. De esa manera, deja salir su fértil y delicado mundo interior en medio de una ciudad que, curiosamente, también se llama Paterson (Estado de New Jersey. EUA). En esta película, escrita y dirigida por Jim Jarmush, se expone la belleza poética sin snobismo ni solemnidad. Más bien, todo lo contrario, el personaje central, interpretado por Adam Driver, es un sujeto corriente, pero que no ha dejado que la rutina lo vuelva indiferente.Jim Jarmusch (Akron, Ohio. EUA. 1953) estudió cine en la Universidad de Columbia y en el prestigioso Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Completó su formación académica en París, cursando un master de cine en la Cinematheque Francaise antes de debutar en el cine como ayudante de dirección de Wim Wenders en el filme Relámpago sobre el agua. Un año después dirigió su primer largo, Permanent Vacation, con excelente acogida de la crítica. Sin embargo, su consagración llegó en 1984 gracias a Extraños en el paraíso, Cámara de Oro en el Festival de Cannes y Gran Premio del Jurado en Sundance. Con ella Jim Jarmusch se yergue en estandarte del nuevo cine independiente estadounidense, papel que afianzará en lo sucesivo con títulos como Bajo el peso de la ley, Noche en la Tierra, Dead Man, Ghost Dog, Flores rotas, Los límites del control, Sólo los amantes sobreviven, Gimme Danger. La historia de The Stooges o Los muertos no mueren, entre otras.La curaduría y proyección del ciclo está a cargo del grupo cinéfilo independiente Relámpago Verde, con más de 10 años de experiencia en la difusión de cine y producciones audiovisuales.