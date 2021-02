Unos 140 nadadores corrieron la Maratón Acuática del Thompson en Paraná

, la prueba de Aguas Abiertas que constó de un recorrido de dos kilómetros desde la playa Thompson hasta el Balneario Municipal, registró en vivoDe la propuesta participaron adolescentes, jóvenes y adultos, en diferentes grupos. Entre estos se destacaba un jubilado de 67 años oriundo de Río Negro que, de visita en Santa Fe, se enteró de la travesía y no dudó en inscribirse para ser parte de esta fiesta deportiva, supo saberLa novedad de esta edición fue la largada de unos 30 adolescentes, pudo saber. “Es un placer ver a los chicos iniciar en las competencias de aguas abiertas una fiesta”, aseguró Andrés Solioz, uno de los organizadores. “Recibirlos es para que queden contentos por haber cumplido el objetivo, el llegar y disfrutar de esta distancia de dos kilómetros”, al felicitar a los pequeños principiantes.Al bregar por “un final feliz” para la actividad, Solioz destacó “el apoyo de las familias para que los chicos se sigan incentivando”.“Esta fue una prueba, pero por qué no mañana una Villa Urquiza-Paraná o una competencia mucho más larga”, animó el organizador al dar cuenta que el 6 de marzo se corre la maratón de aguas abiertas.“Es la primera vez que nado en aguas abiertas y fue una experiencia hermosa”, aseguró auna joven de 24 años oriunda de la localidad cordobesa de San Francisco.Otra pequeña, Keila Acosta, contó que empezó el año pasado a correr en aguas abiertas, gracias al impulso de sus tíos y primos. Y este sábado estuvo acompañada por la familia“Hacía mucho que no teníamos una carrera, y para mí. que tengo 54 años, esto fue un gustazo”, aseguró una mujer oriunda de Capital Federal. Destacó que la competencia haya sido “participativa porque no tenés que matarte por un tiempo, sino, disfrutar”. La nadadora, que tuvo su primera vez en el río Paraná, a través deprometió volver a la capital entrerriana para una nueva competencia.“Fue una experiencia bastante linda, pese que había una parte en la que el río estaba bastante picado”, contó otro joven al mostrarse “contento y agradecido porque haber terminado” el recorrido. “El que no está ducho en el trayecto, se abre y después cuesta regresar, pero son experiencias que suman a futuro”, valoró al respecto.“Nada más lindo que venir a nadar al Paraná y con mi pareja”, sumó otro competidor proveniente de la localidad de Chajarí. Es que corrió junto a su esposa, quien valoró a la maratón como “espectacular y maravillosa”.-Nadadores hasta 17 años inclusive a las 13:15hs. (Grupo 1).- Nadadores de 18 a 40 años inclusive a las 13:45hs. (Grupo 2).-Nadadores de 41 a 50 añosInclusive a las 14:15hs. (Grupo 3).-Nadadores de 50 años en adelante a las 14:45hs (Grupo 4).Las acreditaciones y lugar de concentración fueron manteniendo una distancia de dos mts. Era obligatorio el uso del tapaboca antes y luego de la competencia.En el lugar se tomó la temperatura, se colocó alcohol en gel y se debió llenar un cuestionario de Covid 19.Largada: tanda de 20 personas con distanciamiento.Llegada: zona demarcada para los nadadores y gente afectada a la organización.No se permite el ingreso de familiares, amigos y personas que no se encuentren afectadas a la organización.