Denunció que le clausuraron un local “injustamente”: la respuesta del municipio

La respuesta del municipio

El dueño de un local ubicado sobre calle Laurecena 280 de Paraná, denunció que trabajadores municipales le clausuraron el comercio "sin motivos” el viernes por la noche.“Personal municipal clausuró el local en medio de un show acústico que estamos realizando. Nosotros lo hacemos para que haya movimiento turístico en el barrio, pero no nos dejan trabajar”, manifestó el dueño del establecimiento, Hugo Miguel Vallejos, aSegún informó el dueño del local, “el municipio nos clausuró porque los cocineros no tenían barbijo. Ahora no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, queremos generar fuentes laborales, pero no podemos”.A su vez, sentenció: “presentaremos un recurso de amparo y vamos a realizar una denuncia por el mal accionar de la policía e inspectores”.Al finalizar Vallejos, indicó que el local contaba con la habilitación correspondiente.Sobre este tema, la coordinadora del Cuerpo Técnico de la Dirección de Habilitaciones, Mayra Collante, explicó que “en el local se realizaba una acción ilícita gastronómica y de cena show, se procedió a la clausura preventiva y constató que horas más tarde de la clausura se retiraron la faja y eso es otra contravención”.“Ahora se va a exponer esta situación en el Juzgado de Faltas para ver cómo sigue el trámite y posterior sanción”, sumó.En este sentido, señaló que “el propietario no terminó de presentar el trámite de habilitación, además no se realizaron ninguna inspección técnica sobre higiene y seguridad”.