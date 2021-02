Continúan controles de tránsito y de alcoholemia en el centro de Paraná

Jonathan Duarte, jefe del área de Transporte de la municipalidad de Paraná

Los operativos de personal municipal y de policía se realizaban en calle 25 de Mayo, además en calle Su Santidad Francisco, frente a la plaza 1º de Mayo., detalló a: "Se trata de un operativo de rutina como los que hacemos todos los viernes, comprende a taxis, remises y autos particulares. A los autos particulares se les pide licencia de conducir, tarjeta verde y seguro obligatorio, además de que se transite con cinturón de seguridad colocados. A los taxis y remises se les pide lo mismo, además del cuaderno habilitante".En caso de no tener el cinturón de seguridad colocado "se le labra el acta al infractor, previo a conocer si tiene toda la documentación en regla, sigue su rumbo".A los ocupantes de los autos particulares "no les pedimos uso de tapabocas" no obstante, "al servicio de pasajeros, sí: el chofer debe circular con tapabocas, pantalla acrílica y alcohol en gel a disposición", contó.Este viernes "se sumó en esta zona de la ciudad, control de alcoholemia. Por ahora no hemos tenido a nadie que de valores de alcohol en sangre. Seguiremos con estos controles el fin de semana, y en la próxima semana también", dijo.