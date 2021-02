Vecinos de calle Garrigo se convocaron para exigir más seguridad en el barrio

el subcomisario Estaban Gómez de la comisaria 15,

Tras el crimen de Giuliano Ramira y otros hechos delictivos en la zona, vecinos de calles Garrigo y Jorge Newbery, se reunieron para pedir seguridad. Convocaron a las autoridades de la Municipalidad de Paraná y personal policía, para “trabajar de manera articulada”, supo“Estamos muy preocupados por los hechos de inseguridad que se viven en la zona, el crimen de Guilliano y robos, hicieron que las familias que vivimos en acá tengamos miedo. Estamos preocupados porque los chicos andan en la calle y no queremos que suceda nada más”, expresó aRaúl, representante de los vecinos.“Entendimos que, si hablábamos con la municipalidad y la policía, íbamos a poder tener salidas válidas. Convocamos a las autoridades y tuvimos un gran dialogo en donde buscamos alternativas para proteger la zona. De ahora en más, las personas que quieran cometer algún delito en el barrio, se van a encontrar con los vecinos organizados y en permanente contacto”, dijo.En tanto,comentó que “me convocaron a la reunión y me acerque a escuchar las preocupación e inquietudes de los vecinos. Durante el fin de semana largo, ocurrieron varios hechos delictivos, y eso asusta a las personas porque era una zona donde antes no ocurría”.“Fue muy satisfactoria la reunión y vamos a empezar a trabajar en conjunto con los vecinos. Si bien hay varios móviles de la policía que recorren la zona, vamos a reforzar la seguridad con funcionarios peatonales”, indicó.Por su parte,, agregó que “en la zona hay 200 metros de descampado, que ya tenemos previsto hacer la luminaria. Después vamos a apoyar todos los reclamos de los vecinos"