Persisten reclamos por desbarrancamientos: "La tierra bajó unos diez metros"

Unas siete familias de calle 25 de Junio al 900 de Paraná, están al borde de una barranca y temen que las casas se derrumben."No sé qué más hacer, he pedido ayuda, pero a mi casa no ha venido nadie a ofrecerme nada. No puedo estar viviendo más acá. De noche no se duerme, se escuchan ruidos de la barranca.hasta que el Estado se decida a poner la contención de la barranca. Hoy soy yo, porque estoy ene l fondo, pero en algunos meses, va a ser toda la cuadra", dijo Godoy aMencionó que ella ha vivido en el lugar "toda la vida" y acotó que sus "abuelos y padres" habitaron allí "desde siempre". Puso relevancia que "la mayoría de los vecinos" está en la misma situación: "Viviendo desde hace muchos años".Dejó en claro también queDesde Obras Públicas nos dijeron que el proyecto está, pero no pueden especular cuando se podría llegar a hacer".El desprendimiento en las barrancas, con las últimas lluvias "fue hace veinte días. Cde esa zona de la ciudad, afirmó: "A ella le tocó ahora (por Delia Godoy), peroY cada vez que llueve varios días seguidos es peor. No sé porque motivo no se ha hecho el apuntalamiento ".. Y si sigue así, me va a pasar lo que le pasa a esta vecina que esta con tantos problemas", agregó. Elonce.com.