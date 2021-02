Pedido solidario: joven que no puede caminar solicita una silla de rueda

Iván Ramos, un joven de Paraná, solicita una silla de ruedas nueva, ya que la que tienen “está rota”, expresó a Elonce TV.“Necesitó una silla de ruedas, porque la que tengo está rota y no va a durar mucho más. No tengo recursos para poder comprar o conseguir otra”, expresó aIván.“Es la única manera que tengo para movilizarme, conseguir un trabajo y ganar dinero para vivir. No cobro pensiones ni planes”, dijo.Por su parte, su primo contó que “estamos en situación de calle. El que quiera colaborar con nosotros, nos pueden encontrar en la iglesia El Viejo Rincón.Para colaborar con Iván, se pueden comunicar al 155 362 654.