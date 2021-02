Halló una tarjeta, sacó dinero por error y busca al dueño para devolverle todo

Un vecino de Paraná encontró una tarjeta de débito en un banco de la ciudad y busca a su dueño para devolverla. El hombre hace dos días que realiza la noble tarea de hallar al titular de la tarjeta, pero no lo logra dar con el. Ahora pide ayuda de la comunidad para localizarlo.“El martes alrededor de las diez de la mañana fui al Banco Santander de calle Gualeguaychú y en unos de sus cajeros había una tarjeta puesta con una operación por finalizar”, comenzó relatando la persona que encontró la tarjeta, aY continuó: “Por error extraje 6.00 pesos, que era la operación que la persona estaba haciendo en el banco y no la terminó, entonces saqué una constancia de los últimos movimientos y me fui con la tarjeta a mi casa”.“Quiero que”, resaltó.Según contó el vecino, él buscó por muchos medios a la persona que figura en la tarjeta, pero no ha podido hallarla, “tengo conocidos con el mismo apellido, les consulté pero nadie lo conoce. También busque por redes sociales y en la guía del teléfono”.A su vez, resaltó que “no me gusta quedarme con lo que no me pertenece, deseo que aparezca el dueño y devolverle todo”.“Si yo pierdo algo también me gustaría que alguien se preocupe por encontrarme”, culminó.La persona que perdió la tarjeta