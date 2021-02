Exponen la "memoria emotiva” por los 100 años del Carnaval Paranaense

Una recreación histórica con máscaras, trajes, fotografías y muchos recuerdos forman parte de la muestra por los 100 años del carnaval paranaense que lleva el nombre Claudio Galeano y que puede visitarse hasta el 1° de marzo en los horarios habituales de atención del Museo de la Ciudad.La propuesta surge desde la escuela de carnaval de la Biblioteca Pedro Lemebel en 2019, con la misión de construir memoria y patrimonio de las artes carnavaleras.Claudio Galeano, a quien se debe el nombre de la muestra, agradeció a “los comparseros que, lamentablemente al no tener carnaval, hicieron un homenaje en vida a alguien que bailó toda la vida”.“Para mí, el carnaval es vida, porque quien escucha un tambor, nace”, aseguró a. El apasionado por el espectáculo carnestolendo contó que “a los cuatro años cuando comencé a salir en las primeras murgas, y desde ahí no paré más. Hace 45 años que bailo”.Para Galeano, la muestra “recuerda a los carnavales de antes, a la gente que bailó y que ya no está”. “Es un homenaje a los que ya no están”, resaltó.“Es una sala histórica que para nosotros es la memoria emotiva de nuestra historia”, valoró Nora Aracil al mostrar fotos originales de los fundadores y de la primeras comparsa Matriz Guaraní de la ciudad. “Susana Velázquez y Mario Suarez fue el matrimonio que funda la primera comparsa madre que le da vida al carnaval que vivimos hoy en Paraná”, resaltó.