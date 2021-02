AlAnon cumple 45 años de acompañar a familias afectadas por el alcohol en Paraná

Al-Anon es “una confraternidad constituida por familiares y amigos de alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de haya soluciones a los problemas que tienen en común”. Desde el grupo, que hace 45 años funciona en Paraná, aseguran que “el alcoholismo es una enfermedad y frecuentemente, un cambio en la actitud de las familias, puede construir a la recuperación”.Al-Anon funciona en Paraná desde el 16 de febrero de 1976, ofreciendo contención para que las esposas y los hijos puedan atravesar los efectos del alcoholismo, una enfermedad que muchas veces cuesta asumir y que suele esconderse para evitar un estigma social.“Al-Anon no tiene afiliación con ningún partido político, secta o religión, ninguna organización o institución, no toma partido en polémicas, no defiende ni combate ninguna causa”, indicaron. “Nuestro objetivo primordial es ayudar a los familiares de los alcohólicos con comprensión apropiada para llegar a la madurez espiritual”, destacaron al mencionar que brindan “consuelo a familiares de los alcohólicos, así como comprendiendo al alcohólico y dándoles valor”.Al-Anon es un grupo gratuito y se mantiene con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Debido a la pandemia por coronavirus, las reuniones son virtuales durante los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 21.30hs. Los interesados en contactarse deben comunicarse al. “El grupo es anónimo. Quienes concurren solo deben ser familiares o amigos de un alcohólico”, se aclaró.“Ayudamos a sanar, a tener una vida de serenidad, a ser felices a pesar de la enfermedad, a poder relacionarnos de mejor manera con el alcohólico, a poder establecer límites sanos para cuidarnos, a cómo indicarle saludablemente a nuestro familiar qué es lo que queremos”, indicó auna de las integrantes de Al-Anon.“El grupo muestra que no estamos solos ante la problemática, que somos muchos los que la estamos viviendo sobre todo en estos momentos”, remarcó la mujer.