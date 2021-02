Invasión de mosquitos: casi sin repelentes en farmacias de ciudad entrerriana

Desde hace algunos días, gran parte del Litoral y otras regiones del país, se vieron sorprendidos por una invasión de mosquitos, que según explicaron especialistas, fue por una explosión demográfica de la Aedes Albifasciatus, que es una especie que crece en charcos temporarios producidos por la lluvia.El biólogo e investigador del Conicet, Nicolás Schweigmann, expresó que “cada tanto ocurren estas invasiones… Las hembras de los mosquitos fueron depositando los huevos en los bordes de los charcos y a medida que pasaba la sequía, se seguían acumulando y acumulando en grandes cantidades y quedaron miles y miles. Cuando vinieron las lluvias, eclosionaron todos juntos y eso produjo explosiones poblacionales gigantescas, que están en toda la Pampa Húmeda, pero no tiene nada que ver con el Aedes Aegypti urbano, que están alrededor de nuestras viviendas o de los lugares donde trabajamos y que crían en recipientes artificiales, a pocos milímetros del agua”, aclaró el experto.Durante el fin de semana, los consumidores crespenses arrasaron con los stocks de repelentes, como no había ocurrido en años, se confirmó a. Desde una farmacia de la ciudad de Crespo expresaron aque se vendió casi todo. "No es que haya desabastecimiento, sino que fue por una gran demanda. Seguramente después de los 2 feriados (por el Carnaval), se normalizará la llegada de este producto”, que según la marca y presentación (crema o aerosol), se vende entre $ 400 y $ 600, se detalló.