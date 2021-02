Al ritmo de la batucada, se realizó la sexta edición del "Carnaval del Sol"

Se realizó el tradicional desfile de Carnaval en Barrio el Sol de Paraná. Se trató de la 6ta edición del “Carnaval del Sol”. El clásico festejo lo organizó la Escuela de Carnaval Pedro Lemebel, perteneciente a la Biblioteca de Barrio El Sol. Contó con la presencia de la comparsa Mariposita y Brinquedo Do Samba.“El desfile fuer por las calles y los pasillos del barrio, para que los vecinos puedan disfrutar del carnaval en vivo, que hace muchos meses no pueden hacerlo. Es un evento para la comunidad, siempre con protocolos. Los vecinos podrán observar el recorrido desde la puerta de su casa o sus balcones.”, expresó aNora Aracil.“Estamos transitando un fin de semana maravilloso, que inició con la inauguración del Museo Claudio Galeano el sábado y culmina hoy con el desfile del carnaval. Trabajamos mucho, como todos los años”, dijo.En el desfile participaron alrededor de 80 personas entre adultos, jóvenes y niños. Al respecto, Nora comentó que “creemos que la niñez es la esencia de cómo transformar una sociedad. Maripositas, es una comparsa infantil”.“Este año, no faltó el brillo pero mantuvimos los cuidados necesario por la pandemia. Esperamos que el año que viene podremos realizar la fiesta que el Carnaval se merece. Queremos volver a ser libre, estar sanos y poder compartir con toda la ciudad”, finalizó.