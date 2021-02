Francisca cumplió 100 años: “Me gusta cantar y lo hice tres veces en el Teatro”

Francisca Masara, más conocida como “Panchi” en Barrio Gazzano, festejó sus 100 años este sábado en Paraná, registró“Pasé muy bien, desde temprano recibí muchas visitas, hasta mi doctor y su hijo vinieron a saludarme y se sacaron una foto conmigo”, contó la vecina más longeva de calle Alejandro Carbó.Consultada a Francisca cómo transcurre su centenario, ella contó: “No tengo mucha fuerza, la memoria me ha fallado, pero el médico dice que es la sangre que ya corre poco por la edad que tengo”.“Me levanto temprano, y tengo voluntad para trabajar, pero no tengo fuerza para agarrar las cosas”, indicó al comentar que dos cuidadoras la asisten día a día.“Como de todo, pero poco, no abuso. Y desde que ando más o menos, ya no tomo alcohol; solo naranja”, reveló.Sobre sus gustos, Panchi sostuvo que le gusta tejer y cantar. “Yo quería ser profesora de folclore, pero no alcancé porque falleció mi papá y tuve que hacerme cargo de mi mamá”, rememoró en diálogo conFrancisca contó que hace poco cantó en el Teatro Municipal 3 de Febrero. “Ya lo hice tres veces, junto a Coro de la Ciudad, y la última vez, todos se emocionaron”, recordó.