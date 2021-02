Día de los Enamorados: ofrecen un combo de una rosa y un repelente a $400

Este domingo se celebra el Día de los Enamorados. Y el ingenio de los vendedores ambulantes que cada 14 de febrero ofrecen las tradicionales rosas rojas para regalar a la pareja, este año, no fue ajeno a la invasión de mosquitos que irrita a más de uno.Diego, apostado sobre avenida Ramírez a la altura de su intersección con calle La Paz, ofrece un combo de una rosa y un repelente por 400 pesos, pudo saber“Una rosa está 100 pesos y el repelente a buen precio porque si no, no se puede estar”, indicó el vendedor.El ambulante también ofrece “plantas, plantines, aromáticas, palmeras, entre otras”.“Las rositas son las que llevan los hombres para regalar por el Día de los Enamorados y las mujeres preguntan más por las plantas”, detalló.Respecto de los precios, comentó que “las alegrías del hogar -que son para decorar- están a 50 pesos; pero en general, las variedades no pasan de los 60 pesos”.