Ensanche de bulevar Racedo: hicieron otra bicicleteada en defensa de los árboles

A través de una bicicleteada, vecinos y ambientalistas volvieron a manifestarse este sábado en contra del proyecto para el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo, registróSe recordará que fracasó la audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Paraná y el Foro Ecologista, por lo que el vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías, en el marco del amparo, solicitó la agregación de nuevas pruebas y la opinión a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde donde se negaron a ser árbitro institucional en el conflicto judicial.“Estamos a la espera. Después que presentamos todas las pruebas correspondientes, el juez evaluará; lo que no puede hacer es tomar una decisión sin una evaluación técnica, por eso creo que se tomará el fin de semana largo para estudiar todas las pruebas acercadas por las partes”, estimó aun integrante del Foro Ecologista de Paraná, Alfredo Manfroni.Al indicar que se espera una respuesta de parte del juez para los primeros días hábiles de la semana próxima, Manfroni se mostró “sorprendido porque la municipalidad no se baja de su objetivo, que es la obra de ensanche, incluyendo la tala de árboles”.“Si bien manifestamos no estar de acuerdo con la obra, propusimos otras alternativas y estamos de acuerdo con que se hagan los desagües pluviales y mejoramientos de cloacas para paliar las inundaciones que afectan a vecinos de calle Toribio Ortiz y todo lo que vuelca avenida Ramírez hacia Pronunciamiento”, indicó el ambientalista.Por su parte, Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, se mostró “a favor de poner a salvo este bulevar con su arbolado, y que sea un ejemplo para la ciudad lo bueno que es sumarse y participar con intención de diálogo”.“El amparo judicial fue la última opción que nos quedó antes que se inicie la tala”, indicó al recordar que, durante el proceso, mantuvieron “un diálogo amistoso con el intendente, a quien le manifestamos que siempre es bueno reflexionar en común cuando hay diferencias para tomar las mejores determinaciones”.“Hay vecinos vinculados tan espiritualmente a su arbolado, porque sus hijos crecieron con ellos... Si por la vía judicial no se viabiliza lo que uno espera, que la vía política vuelva a abrirse”, indicó.En tanto, un vecino de calle Racedo, Gastón Dutruel, remarcó: “Tenemos que defender los espacios verdes que nos quedan en la ciudad porque esta obra generará más condiciones adversas a futuro, que un progreso como quieren hacernos creer, porque aumentará la temperatura, el agua de lluvia no absorberá, como pasó con otras obras y además, porque hay que respetar la naturaleza”. “Los ciudadanos debemos participar en las ciudades sobre qué tipo de ciudad queremos”, destacó.