El cronograma es el siguiente:



- Lunes 15: servicio normal

- Martes 16: sin recolección

El miércoles 17 se retoma el diagrama habitual.



El Municipio recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos. El objetivo es, para los que cuentan con el servicio de contenedores, que los mismos no se llenen rápidamente y que los residuos no se dispersen en la vía pública.