Faltante de agua, baja presión y roturas de caños: las soluciones del municipio

Faltante de agua

Relevamiento de red de agua



En la ciudad de Paraná los reclamos por problemas con el suministro de agua son frecuentes. En algunos barrios las causantes son los caños rotos y en otras la baja presión. Según detallaron desde Obras Sanitarias la zona sur de la capital entrerriana es la más afectadas.“Hay muchas veces que los vecinos reclaman caños rotos, pero para nosotros”, indicó el subsecretario de Obras Sanitarias de Paraná, Juan Pablo Arroyo, aEn cuanto a los trabajos que realizan, contó que debido a la pandemia cuentan con personal reducido y “en la medida que podemos tratamos de dar solución a todos los reclamos e ir de manera progresiva,Cabe destacar que con altas temperaturas que hay en la ciudad durante el verano, el consumo del siniestro es mayor y se genera faltantes de agua, es por ello que desde la comuna habían solicitado a los vecinos que no derrochen.Además, cuando el nivel del río estaba bajo, también se complicaban las tareas en la planta de agua. “La emergencia hídrica originaba que una de las bombas que abastecía al 60 por ciento de la población este comprometida y la captación estaba complicada. En este momento no hay problema con la captación ya que tiene una altura superior a dos metros”, informó Arroyo.Sin embargo, “hace que se vea seriamente afectada, como la zona sur”.“Queremos darle una solución definitiva a ese problema, en un momento se pensaron en los pozos, ahora buscamos el finamiento para incluir dentro del Acueducto Metropolitano el Centro Distribuidor Sur y sería una solución definitiva”.“Este centro distribuidor tendría una cañería directa desde la Planta Echeverría y sería un reservorio de agua. Es necesario contar con financiamiento porque el municipio no puede costear eso”, señaló.El municipio cuenta con la digitalización de la red de agua de la ciudad y en este momento desarrollan un relevamiento para referenciar las válvulas, “hay muchas que están debajo de asfalto, hormigón o viviendas”, declaró Arroyo.Y añadió: “Esto pasa mucho en la zona sur, no tenemos planos actualizados y si bien los loteos se comprometen a entregar los planos, esto no llega a Obras Sanitarias”.