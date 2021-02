Inspectores de Tránsito reclamaron por irregularidades en pagos de horas extras

La postura de los inspectores de Tránsito

Inspectores del área de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, reunidos en asamblea, reclamaron al director del área, Sergio Rufiner, por irregularidades en pagos de horas extras, el monto de los que se les paga por los operativos y cuestiones que hacen a la indumentaria de trabajo.“Fueron distintos reclamos en cuanto a las tareas, problemas de gestiones anteriores, que voy a plantear a superiores, además de uniformes, calzado, problemas personales que tienen entre ellos y cuestiones de aislamiento por coronavirus”, detalló ael director general de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, Sergio Rufiner.“Nadie puede decir que se le tomó una hora extra o que tenían que pagar a otra persona por las extras que hacían, porque el personal que trabaja, que hace la hora extra, la cobra”, reafirmó el funcionario municipal.Sostuvo además que otro de los reclamos fue que “el personal que estuvo en su casa por la pandemia de coronavirus, no quiere perder de hacer horas extras”.“El problema es que, si el personal está guardia y hay uno enfermo, se debe aisla al grupo, como ocurre en todos lados. Si de los tres que están en la grúa, se enferma uno, los otros dos tienen que pasar a resguardo en su casa”, explicó Rufiner.Punto aparte, el ex comisario reconoció que la forma de manejarse del sindicato le resulta “novedosa”. Es que, durante la asamblea, los inspectores decidieron iniciar una retención de servicios hasta tanto obtengan una respuesta favorable a sus reclamos. “Esto no es un problema y hay que tratar de buscar una solución”, sostuvo Rufiner. Según reveló, son 246 los inspectores del área.Los trabajadores resolvieron en asamblea establecer una retención de servicios “hasta obtener una respuesta favorable a estos reclamos que son de vieja data”.“Hay pagos de horas extras que se deben a muchos trabajadores, se adeuda el adicional como chofer a los choferes, y no tenemos vehículos para los traslados de motos y autos porque las grúas están rotas”, detalló el delegado gremial por el SUOYEM, Gastón Berutti.Por su parte, otro de los representantes sindicales, Luis Zárate, refirió que “las inquietudes entre los compañeros ya fueron resueltas”.“Nos pagan 125 pesos la hora extra. Y ese monto hace que trabajemos en cantidad, y no tengamos descanso. Tenemos turnos rotativos, de madrugada, bajo el sol y la lluvia. Y la plata no nos alcanza”, explicó.“Las horas extras se distribuyen de manera casi equitativa, el reclamo es por los valores, porque estamos en operativos por 700 pesos la noche”, agregó al respecto.“No nos dejaron tomar nuestros días, y tenemos compañeros a los que licenciaron sin ser contactos estrechos” (de pacientes con coronavirus), detalló el gremialista.Punto aparte, comentó: “La indumentaria que nos brindó la municipalidad no nos representa, no tenemos identificadores”.“Hacemos horas extras y tenemos que pelear para que nos las paguen. Y no es justo”, comentó Sergio, uno de los inspectores en protesta. “Me cortaron las horas extras y no sé por qué, no me dieron explicaciones, siendo que son un ingreso más para la familia, un sueldito que cobramos los días 15 y que nos sirve de mucho”, argumentó al dar cuenta que, por ser diabético, durante la pandemia, es considerado paciente de riesgo. “No es justo que me mate trabajando y no me den horas extras, o no me las paguen”, reprochó.