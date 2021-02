Femicidio de Fátima: Pedirán justicia por la joven y perpetua para el acusado

Policiales

Detienen a sujeto que raptó a su ex pareja: la amenazaba de muerte con cuchillas

“Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie”, eran las palabras con las que el sujeto amenazaba a su ex pareja. Había raptado a la joven y la mantenía cautiva e incomunicada. Le secuestraron cuchillos y machetes.