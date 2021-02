Denunció que un vecino le disparó a su perro: “Mañana puede ser un chico”

Una vecina de Paraná, denunció que un vecino le disparó a su perro: “no es la primera vez que pasa”, expresó a. El hecho sucedió este miércoles en calle Mario Monti, de Paraná.Miriam, denunciante contó que en el momento del hecho “estabas adentro de mi casa, porque justo había vuelto del supermercado y escuché un tiro, y enseguida oí a una de mis perras que venía llorando y rengueando. Un vecino le tiró con el aire comprimido”.“Tengo miedo, suelo andar con mis nietos y los perros me siguen para todos lados, y si algún día le hace algo a los chicos”, se preguntó, y agregó que “quiero a los animales, mi perra no es mala y tengo la libreta sanitaria al día”.Sobre el estado de salud del can, la mujer dijo que “está dolorida y tiembla del miedo. El veterinario me tiene que recetar antibióticos. El impacto fue en la mano derecha”.El agresor, un señor de la zona “siempre le dispara a los perros, no es la primera vez”, apuntó. “Muchos vecinos me contaron que a sus mascotas les ha disparado. Fui hasta la casa pero no me quisieron atender”.“No quiero que la denuncia quede en la nada porque es un perro, pero mañana puede ser una criatura”, finalizó.