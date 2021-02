Subas de combustibles: taxistas analizan un aumento en la tarifa

Debido a los últimos aumentos de combustibles, taxistas de la capital entrerriana analizan incrementar la tarifa.“Desde el ultimo de tarifa que tuvimos, se realizaron varias subas del combustible y el municipio nos pide un análisis de costos para poder incrementar nuevamente el valor de la bajada de bandera”, reveló un taxista aEn este sentido, resaltó que “a raíz del aumento del combustible, sube todo lo demás. Estamos trabajando un 50 por ciento de lo que viajábamos antes de la pandemia. Los taxis ya no son rentables no podemos juntar ni una moneda”.Por su parte, otro taxista, Juan Bianchi valoró que con los aumentos de los combustibles “cada vez nos cuesta más cargar los tanques, es una lucha diaria y repercute en nuestras ganancias”.“Los insumos están muy caros y hay problemas para conseguirlos, los repuestos genéricos son costos en relación a la durabilidad”, sentenció.En este momento, “estamos abajo en el valor del taxi con respecto a los gatos, antes trabajas ocho horas y vividas bien ahora no son menos de 14”, dijo José un taxista.