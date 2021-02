La Unidad de Gestión SUBE atenderá con turno previo: trámites y requisitos

Capacitación del persona

A partir de este jueves 11 de febrero se atenderá en la nueva sede ubicada en Av. Almafuerte 233. La atención presencial será de lunes a viernes de 8 a 18 hs, para realizar los trámites de registro de tarjetas, bajas por pérdida y solicitudes de tarifas con descuento.Los usuarios deberán asistir con una copia o una foto del turno solicitado, su tarjeta SUBE y DNI.El turno se puede obtener en https://turnosube.parana.gob.ar/ . Únicamente se atenderá sin turno a jubilados y personas con discapacidad que tramiten su tarjeta personal.Con el comienzo de renovación de los boletos y frente al inicio del ciclo lectivo, capacitaron a personal para brindar una mejor atención a los usuarios.En las próximas semanas se recibirá una gran cantidad de usuarios debido alreempadronamiento de beneficiarios estudiantiles para alumnos y alumnas de la ciudad de Paraná, por lo que se solicita que todos puedan asistir con un turno otorgado y la documentación necesaria.Presentar:-DNI titular-Tarjeta SUBE-Constancia de alumno regular (emitido en el año actual)-En caso de ser menores de 18 años, puede concurrir un padre, madre o tutor con una constancia que compruebe el vínculo.Los mayores de 18 años deberán realizar los trámites de manera presencial, mientras que los menores de 18 y mayores de 14 años podrán optar por hacerlo personalmente o un padre, madre o tutor que presente una constancia que compruebe el vínculo (libreta de familia, partida de nacimiento o DNI del menor).Para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) debe tener residencia comprobada en Paraná (en su DNI) y concurrir a la escuela pública o pública de gestión privada (el certificado debe estar sellado, con sello que tenga la leyenda del Consejo General de Educación).Presentar:-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Fotocopia del recibo de sueldo neto menor al tope (salario mínimo vital y móvil multiplicado por 1,5). El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad.Monotributista (Categoría A, B o C)-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Fotocopia de Constancia de Opción Impresa (A, B o C)-Último comprobante de pago-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Fotocopia del recibo de sueldo neto menor al tope (salario mínimo vital y movil multiplicado por 1,5). El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad.-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Se tramita en el IPRODI -Gregoria Matorras de San Martín 861-.-Puede concurrir un padre, madre o tutor del beneficiario a realizar el trámite con la documentación requerida.Es subsidiada por el Gobierno Nacional en los viajes de todo el país donde funciona SUBE. No tiene vencimiento y es otorgado a los siguientes grupos de beneficiarios: Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, Becas PROGRESAR, Plan Potenciar Trabajo, Jubilaciones y Pensiones Nacionales, Jubilaciones y Pensiones que figuren en la base de datos de ANSES, Pensiones a madre de 7 hijos, Excombatientes de la Guerra de Malvinas, Personal de Servicio Doméstico y Monotributo Social.Presentar:-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Llevar más de 3 meses percibiendo el beneficioPresentar:-DNI en mano-Tarjeta SUBE-Fotocopia del recibo de sueldo con un neto menor al tope-En caso de beneficiarios de Ley 4035, deben traer el comprobante de pago que se les entrega en el lugar donde cobran la pensión.Para más información podrán ingresar a https://sube.parana.gob.ar/ o contactarse a través del del Whatsapp de atención a usuarios SUBE Paraná (343) 5-178-796.También están disponibles las líneas telefónicas de SUBE Nación: Whatsapp (011) 66777823 o a través del 0800-777-7823 y la página web https://www.argentina.gob.ar/sube