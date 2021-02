Ensanche de bulevar Racedo: “Es un ecocidio”, alertan vecinos y ambientalistas

Se realizaba este mediodía en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) la audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Paraná y el Foro Ecologista por el proyecto de obras a realizarse por parte de la comuna en el Bulevar Racedo de la ciudad.El vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías, presidía la audiencia en la que estaban, en representación de cada una de las partes, el intendente Adán Bahl, junto a asesores y técnicos del municipio, y Daniel Verzeñassi por el Foro Ecologista acompañado por abogados y técnicos del sector. Intervienen además la fiscal Aranzazú Barrandeguy y el secretario de la Cámara Pablo Cattaneo.En tanto, en la puerta de Tribunales, un grupo de ambientalistas y vecinos frentistas aguardaba la resolución al conflicto. Lo hacían con carteles y pancartas en las que podía leerse: “Sí a la vida - No talen arboledas”.“Tuvimos que interponer un recurso de amparo porque nos sorprendió la actitud de la Municipalidad de Paraná, la falta de diálogo, y después, se anunció el comienzo de polémica y cuestionada obra, por un ensanche que no es necesario ni para el bulevar ni para la ciudad”, explicó aAlfredo Manfroni del Foro Ecologista de Paraná.“Se sacrificarán 214 árboles, de los cuales, solo dos jacarandás podrían estar enfermos porque la mayoría de las especies están sana y perderíamos, consecuentemente, el verde en ese punto de la ciudad”, apuntó.Por su parte, Adriana Pacheco, una vecina frentista de calle Racedo, indicó: “Esperamos que el juez entienda el argumento de personas que saben del tema y que no están detrás de quedar bien con ciudadanía, ni detrás de un puesto político, ni detrás de las coimas de una obra, ni detrás de interés personales”.“Somos ciudadanos comunes que vemos afectado nuestro patrimonio y nuestra calidad de vida, y la de toda la ciudad”, argumentó al remarcar: “Nuestro arbolado es importantísimo, uno de los pocos verdes de la ciudad, porque fueron destruyendo sistemáticamente sin reforestar”.“La reforestación de la que hablan es un verso porque es imposible poner tres árboles, que necesitan al menos dos metros de separación, por cada uno de los árboles asesinados. Este es un ecocidio”, sentenció.