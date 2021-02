Quejas por las filas frente a una financiera: “Los clientes no vienen por temor”

Venta de paquete de viajes turísticos

La responsable de una agencia de viajes manifestó su preocupación por las extensas filas de personas que se forman frente a una financiera ubicada en el microcentro de Paraná. “Nuestros clientes no vienen por temor”, aseguró Adriana Castiglione a“En los primeros 20 días del mes, se forman largas filas frente a la sede de Tarjeta Naranja, que llegan hasta la esquina de calles Pelegrini y España”, apuntó Castiglione al encomendar “prevención y el respeto a las distancias, protocolos que todos debemos tener en cuenta en esta nueva normalidad”.“Hablamos con la gerente para ver si pueden dar turnos, pero nos dice que las personas siguen yendo y aglomerándose igual, lo que conlleva que a los clientes de los locales aledaños les cueste venir a preguntar por un viaje, como en el caso de esta agencia”, explicó. “Y nosotros estamos remándola para mantener nuestras fuentes laborales”, acotó al respecto.Además, por las sedes de las entidades bancarias hacen que haya filas constantes. “Cansados de una situación que se repite todos los meses”, Castiglione reveló que “los clientes piden que los atendamos en otros horarios porque no se animan a venir”.“Quizás con una atención por número de DNI podrían disminuir las filas, porque es una situación de todos los días. No se puede barrer, no se pueden limpiar los vidrios y hay que pedir que se corran de la puerta de los locales que están sobre la vereda”, comentó la responsable de la agencia de viajes.Consultada a Castiglione por la venta de paquete de viajes turísticos, ésta reveló que “hay bastante incertidumbre; lo poco que se comercializa son destinos cercanos a los lugares de residencia, como Carlos Paz, Mar del Plata, y algún aéreo a Bariloche, lugares amplios y con mucho paisaje”.“Hay mucha incertidumbre al momento de viajar”, remarcó.“Los precios subieron por todo lo que se incorporó en protocolos y sanitización, los micros viajan con muchos menos pasajeros y los hoteles alojan a menos cantidad de turistas”, explicó en relación a los valores de los paquetes de viajes. “Y si bien los aviones lo hacen con su capacidad normal, ya se comprobó que no hay formas de contagio por las cabinas presurizadas”, acotó.Según detalló, el viaje a Carlos Paz, por tres o cuatro noches, ronda entre 11 y 12 mil pesos con media pensión incluida. A Bariloche, vale 22 mil en micro y 27 mil en aéreo, “pero son menos horas de viaje”.Al dar cuenta que “se apuntalan las ventas a los destinos básicos para marzo por Semana Santa”, Castiglione reprochó que “falta apoyo por parte de los gobiernos a las agencias de turismo, dado que hay muchas fuentes de trabajo detrás de esta actividad”.