Denuncias de consumidores: piden precaución y mencionan los principales reclamos

En lo que va del año el organismo de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná lleva recibidas más de 360 denuncias, un número récord comparado con otros meses. Desde la Oficina señalaron que la principal causa por la que aumentaron las consultas y denuncias tiene que ver con las falencias de las ventas online en general y el servicio y la facturación de las empresas de telefonía e internet.El director del organismo de Defensa del Consumidor de Paraná, Fabricio Retamal, sostuvo que “hoy en día tenemos 360 denunciadas iniciadas y ya tramitadas en esta oficina”.Habitualmente el primer mes del año suele ser un poco más tranquilo, pero este 2021 fue la excepción. En ese sentido y sobre la actividad de estos días, Retamal comentó que durante enero hubo una gran cantidad de reclamos y de faltas en la Ley de Defensa al Consumidor. “Desde el año 2004 que vengo trabajando en este organismo y no recuerdo un mes que hayamos tenido tantas denuncias”.Las compras online son un problema permanente, a tal punto que en los últimos días en Paraná se dieron estafas hasta incluso en ventas de vehículos con procedencia desde otras provincias.“La mayoría de las denuncias que estamos viendo que se repiten son de compras online, generalmente a plataformas que se dedican a la venta y que son intermediarias con otras personas que ofrecen el producto”, afirmó.Hay una infinidad de situaciones por las cuales se pueden dar casos de estafas u otros inconvenientes hacia el consumidor. La más habitual es la red social facebook, en donde se ofrecen productos de todo tipo y muchas veces a través de perfiles que son falsos.“Las ventas a través de facebook son complejas porque muchas veces la persona después que hizo una venta bloquea a la persona que lo compró. Nosotros aconsejamos fijarse bien a la persona que se le está comprando y tratar en lo posible, si es un producto nuevo, no comprársela a personas particulares”.El entrevistado añadió que “también hemos recibido muchísimas denuncias en contra de las empresas de telefonía, internet y cable que incrementaron sus facturas más del 5 por ciento autorizado por el gobierno nacional”.Recordemos que está vigente el decreto de necesidad y urgencia en donde declara como un servicio público a la telefonía celular, internet y el cable. “Hoy en día no está autorizado un aumento mayor al 5 por ciento y aquellas empresas que cobraron de más los meses pasados deberían estar devolviendo el dinero”, señaló Retamal asobre los dos principales motivos de denuncias.Este año atípico hizo que se acelere el proceso que se venía incorporando de las denuncias de manera online. “De las 360 denuncias, muy pocas son presenciales, la gran mayoría se dieron a través del formulario digital que se encuentra en internet”, indicó Fabricio Retamal.Con respecto al horario de atención en la oficina que tiene su sede sobre calle España, informó que se atiende al público de 7.30 a 12.30, tratando que la mayoría de las denuncias sean online para cuidar la salud del denunciante y del personal.Además, el organismo de Defensa al Consumidor de Paraná tiene una línea de whatsapp 343-5025948 en donde se pueden hacer consultas, reclamos y el seguimiento de sus denuncias. Por esa línea también se realiza atención al público.