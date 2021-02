Gainza: “Queremos colaborar con la vuelta a clases y debatir el protocolo”

Emanuel Gainza, ex concejal

Juntos por el Cambio convocó este martes a una movilización a nivel nacional para que vuelvan las clases presenciales en todo el país. En Paraná, se realizó en la Plaza 1ro de mayo.dialogó con“Vecinos de Paraná, se sumaron a estar convocatoria que tiene como objetivo la vuelta a la presencialidad a las escuelas. Creemos que después de 300 días sin clases en las aulas, la Argentina vuelva a tener un sistema planificado en todos los distritos del país”, expresó.“Argentina, a diferencia de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia es el único que país de la región que no tuvo un sistema semipresencial. Nos parecía justo que padres, docentes y vecinos nos expresemos de esta manera”, dijo.Y agregó que “además, otro factor que nos importa bastante es la brecha de desigualdad que se genera entre aquellos chicos que cuentan con dispositivos únicamente para ellos, o que sus padres lo puedan acompañar, con aquellos casos en los que no. Recibimos muchas cartas, donde los padres nos contaban que tenían entre tres y cuatro hijos y un solo dispositivo, entonces no podían aprender correctamente los conocimientos”.Al respecto Gainza comentó que “presentamos, al Consejo General de Educación, una propuesta de protocolo, muy cercano al que aplicarán en Buenos Aires, que comenzará el próximo 17 de febrero. Estamos a la espera de una respuesta”.“Queremos colaborar con la vuelta a clases, esto no es una cuestión de partidos políticos, sino que es algo del Estado. Los docentes quieren volver, pero piden la infraestructura correcta, que el regreso a las aulas sea de manera segura y que los padres conozcan el protocolo escolar”, finalizó.