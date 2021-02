Apareció el joven que era buscado hace 12 días en Paraná: está en Federal

José Luis Romero, un joven de 19 años, desapareció desde el 27 de enero, en la plaza Sáenz Peña , entre las 16 y 18 hs. Este martes, su familia pudo hablar con él y le contó que está “internado en el hospital psiquiátrico Colonia Federal”.“Gracias a la difusión de la noticia, anoche personal policial de la Octava fue a la casa de mi hija y le comunico donde estaban. Mi nieto, está en el Hospital Colonia Federal de psiquiatría”, expresó ala abuela del joven, Graciela De la Vega.El muchacho estaba bajo tratamiento psicológico.“Hoy por la mañana, hablamos con una asistente social y ella nos comunicó con José Luis”, dijo y agregó que, al hablar con su nieto, el joven le contó que “me inyectan mucho y no sé cómo llegue hasta acá”.“Llevaron a mi nieto involuntariamente a ese hospital. Él asegura que no recuerda que pasó, que se despertó en el hospital de Salud Mental y después en Federal”, señaló, a la vez que apuntó: “Quiero saber quiénes son los responsables, porque nadie nos explica que pasó. Quiero alertar a la gente y que no le pase a nadie más”.En tanto su mamá, comentó que “estoy viendo como hago para ir a verlo, porque no tengo con qué”.