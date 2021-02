Se recibió de abogado a los 63 años: su motivación fue "ayudar a otros"

Néstor José Wasinger, a sus 63 años de edad, se recibió de abogado. "Lo ideal sería que mi título pueda servir para la defensa del empleado público", aseguró ael flamante letrado al confesar lo que hará cuando obtenga la matriculación. Es que el hombre oriundo de Colonia Avellaneda, durante 42 años se desempeñó en la Administración Pública, y la pandemia por coronavirus fue clave para culminar sus estudios superiores."Más allá de las motivaciones que traía anteriormente, el culminar con la alegría de tener el título y recibirme de abogado, para mí es importante por la trascendencia que quería darle, por el apoyo que siempre tuve, fundamentalmente de mi familia, mi esposa Patricia, quien me motivó y me acompañó, y lo que mis hijos me dieron fue una caricia al alma durante todo este proceso", contó el flamante abogado al recordar que después graduarse, el 3 de febrero, "los agasajos fueron enormes". "Soy feliz, y eso es lo más importante", sentenció."Recibir de los educadores de la Universidad las felicitaciones y el hacerme ver que para ellos también era un orgullo que una persona como yo, con la edad que tengo, el haberme aplicado y terminado este proceso, lógicamente que me sentí alagado", acotó al respecto.

"Ojalá que mis conocimientos puedan servir a quienes lo necesiten"

"La pandemia me ayudó a estar a full porque tuve el tiempo necesario para la preparación del final de graduación. Fue algo inigualable", destacó al mencionar que su último seminario de elaboración e investigación estuvo vinculado con el medio ambiente, "una cuestión muy álgida para Entre Ríos, que me abrió las esperanzas de decir `si pude con esto, es lógico que tenga que tenga que tener la fuerza para otras cuestiones que puedan aparecer´"."Si bien el estudio no ocupa lugar, si ocupa tiempo y eso es lo que en el ajetreo diario además de llevar adelante una familia, es lo que tiene sus contratiempos, pero es adecuarse a las realidades y situaciones", recalcó.Consultado al ahora Dr. Wasinger qué le depara la carrera profesional que inicia, éste comentó: "Una vez que tenga la titulación, me matricularé, y mi objetivo principal está en aquello donde siempre me desarrollé: 42 años en la Administración Pública, afectado a los procesos administrativos"."Lo ideal sería que mi título pueda servir para la defensa del empleado público, lo cual para mi tiene un valor enorme", ponderó al recordar que, antes de jubilarse, en 2018, se desempeñó en la dirección de Sumarios de la Municipalidad de Paraná."El legado de mis padres fue el ser solidario y buena persona. En mi vida siempre traté de ayudar al otro, por mis convicciones y principios, mis creencias religiosas, el estar al lado del otro cuando quizás no cuentan con nada. Ese fue el eje de mi vida", destacó el flamante abogado. Y de hecho, comentó que sus hijos lo califican como un "mediador".