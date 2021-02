Futbolista perdió pierna en accidente, pero tiene nuevo sueño y necesita ayuda

En enero de 2019, Alan Montero, de 20 años de edad, sufrió un tremendo accidente cuando se trasladaba en su moto, y chocó contra un auto en Don Bosco y Grella de Paraná.Montero era futbolista al momento del accidente. Surgió en el semillero de Toritos de Chiclana y desde allí, pasó a jugar para Club Atlético Colón en la Liga Santafesina. Tenía el pase libre para medirse en Ecuador.Tras recuperarse, Alan Montero, la pérdida de una de sus piernas, lo obligó a dejar el fútbol, pero surgieron nuevos horizontes para el joven deportista y también nuevos sueños.“Hoy, después de dos años y un poco más, se me ha presentado la oportunidad de volver a realizar un deporte (jugué al fútbol hasta el momento del accidente). En este caso, ser parte del equipo de Parabadminton (para aquellos que no conocen, subiré vídeos con información para que vean de qué se trata el deporte)”, explicó el joven.“Solo existe algo que me imposibilita comenzar con la actividad y retiene mis ganas de arrancar. La prótesis con la que cuento en este momento, no está adaptada para realizar algún deporte, es imposible poder hacerlo, por esa razón se necesita una en específica. Una prótesis con una Articulación de rodilla Sport (3s80) y pie con resorte de carbono (Sprinter).“La nueva prótesis sale alrededor de los 760/800 mil pesos, algo que me es imposible poder cubrir solo. Por eso acudo a todos aquellas personas que quieran, puedan y lo desean en su ayuda. Recurro a ustedes pidiendo colaboración con $10, $20 o lo que se pueda, créanme que para mí es mucho su ayuda”, sostuvo Montero y agregó: “también estaré realizando diversos tipos de acciones para recaudar fondos, por lo que estaré publicando”.Alan Claudio MonteroCvu: 0000003100019176876269Alias: Alan.montero10