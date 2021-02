Bahl gestionó construcción de nuevo centro de distribución de agua en zona sur

En este contexto, la primera etapa de esta importante obra para la región, se iniciará con la construcción de este nuevo centro de distribución en la zona sur/suroeste de Paraná para que, en el término de un año y medio, pueda entrar en funcionamiento.



El anuncio se hizo tras una reunión realizada este lunes en Casa de Gobierno. Participaron además del intendente Adán Bahl, el ministro de Planeamiento de Entre Ríos, Marcelo Richard, los intendentes de Oro Verde, Martín Toledo; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; y el viceintendente de San Benito, Rubén Palacios.



"Hicimos planteos concretos respecto a la obra que está en proceso de licitación que prevé la construcción de un nuevo acueducto que va a permitir dotar de agua dulce a las localidades del Área Metropolitana”, informó Bahl y agregó: “Hoy Paraná necesita contar con este nuevo centro de distribución de agua en la zona sur. Uno de los técnicos que participó en el anteproyecto de construcción de la actual planta de agua lo había manifestado como una obra necesaria, pero no se concretó. Pasó muchísimo tiempo, la ciudad creció hacia el sur y los inconvenientes no desaparecieron, por el contrario se agudizaron".



Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, manifestó: “Hemos acordado que se va a incorporar un centro de distribución en la zona sur/suroeste de la ciudad de Paraná. A partir de esa decisión, vamos a incluir dentro de los pliegos de ejecución de esta obra, la posibilidad de dar inicio en esta etapa con esta parte de la obra para poder rápidamente en un año y medio aproximadamente, tenerlo en funcionamiento a partir de la licitación que, por supuesto, estamos previendo para estas próximas semanas”.



"Hemos estado trabajando en algunos ajustes de este proyecto, dada la situación crítica que atravesó el año pasado y este año la ciudad de Paraná, que contempla la distribución pero también el mejoramiento de algunas condiciones dentro del servicio de la ciudad. Trabajamos no solamente para ajustar y adecuar el proyecto, sino también pensando en la parte operativa de todo este sistema una vez que esté construido y en funcionamiento, para tener una asistencia y poder contar con algunas alternativas de diseño para el trabajo futuro del Área Metropolitana, no solamente de este servicio sino también de otros servicios que son de incumbencia en conjunto dentro del área”, finalizó Richard.



Se encontraban presentes el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento y el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo.



Otros temas tratados

Durante la reunión, el intendente Adán Bahl puntualizó las obras realizadas en Paraná tendientes a solucionar los inconvenientes con el agua potable. Citó la construcción de 10 pozos para mejorar el servicio, producto de las gestiones del Municipio frente a Nación, con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): “Pero son soluciones parciales. Lo que realmente necesita la ciudad es este nuevo centro de distribución en la zona sur. Como prioridad, y atento a que aún no conocemos el proyecto en su extensión, manifestamos esta necesidad que hoy tiene Paraná", explicó.



El Intendente también habló de la necesidad de encarar obras que permitan independizar las bombas captadoras de agua en el muelle de la Toma, en relación con el comportamiento del río: “Es otro de los puntos que necesitamos esté contemplado en este proceso licitatorio. Recordemos que hace pocos meses el río estaba a 20 cm y era muy difícil la captación de agua encargada de enviar el suministro a la planta de potabilización de avenida Ramírez”.



Finalmente, se analizó la necesidad de un nuevo formato jurídico para administrar esta nueva planta, ya que "atenderá las necesidades de al menos 4 municipios”. Al respecto, Bahl sostuvo: “Debe tenerse en cuenta el funcionamiento, la administración y una planificación para que en los próximos años todo funcione correctamente. Esto ha sido recepcionado positivamente por el Ministro para incorporar una asistencia técnica que estudie este nuevo formato, para que le dé sustentabilidad a la administración de esta nueva obra de infraestructura. Una obra importante para la región”, concluyó.