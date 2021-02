“Se fue como vivió, sumamente feliz”, expresó Daniel el hijo de Don Londero

Ermindo Blas Londero, propietario de "Casa Londero", la histórica ferretería ubicada en Avenida Ramírez y Don Bosco, falleció el pasado viernes 5 de febrero, a la edad de 83 años.Daniel, su hijo.“Fue el hombre más feliz que conocí en mi vida. Siempre estaba dispuesto a ayudar y ese fue el legado que nos trasmitió y nos dejó”, dijo, a la vez que agregó: “cuando no podía solucionarles los problemas a sus clientes, los enviaba a otras ferreterías donde iba a encontrar lo que necesitaba. Fue una persona muy querida en el rubro y tenía muchos amigos”.Ermindo, seguía trabajando en su negocio, como jubilado y llevaba desempeñándose en el rubro más de 70 años. “Decía que no se quería dedicar a otra cosa, porque esto era su pasión. El no sentía el trabajo, lo disfrutaba y le encantaba lo que hacía”.Al respecto de su salud, Dania comentó que “mi papá tuvo un problema respiratorio, consultamos con especialistas en Buenos Aires, pero su cuadro evolucionó muy rápido. Él se fue como vivió, sumamente feliz”.