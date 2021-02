Falleció Ermindo Londero, propietario de una tradicional ferretería en Paraná

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Ermindo Blas Londero, ex presidente de nuestra institución y ex... Publicado por Club Don Bosco en Viernes, 5 de febrero de 2021

Ermindo Blas Londero,Estuvo casado por más de 58 años con su compañera de toda la vida, Ada. Con “el amor de su vida” tuvo dos hijos, y ellos le dieron cuatro nietos.Ermindo, más conocido como el “ferretero” Londero, nació el 18 de septiembre de 1937, en Paraná, en el mismo inmueble en el que vivió casi toda vida. Seguía trabajando en su negocio, como jubilado yConocedor de los secretos y el funcionamiento de cada uno de los productos que tenía para la venta, empezó a trabajar a los 13 años en Filibert, una ferretería que funcionaba en la intersección de las calles Belgrano y Gualeguaychú, en Paraná. En ese lugar, aprendió sobre todo a cultivar la paciencia, tan necesaria en ese rubro en el que tanta variedad de artículos hay.Le gusta aprender, porque no era solo la venta, sino saber aconsejar a la gente, decía., muy gentil con las personas y muy querido en la zona, donde todos lo conocían como “Pocho”.Desde el Club Don Bosco, expresaron su tristeza por la muerte del expresidente.“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Ermindo Blas Londero, ex presidente de nuestra institución y ex deportista”, publicaron en las redes sociales y dieron a conocer la noticia.“Ermindo fue gran colaborador de nuestro Centro y también fue socio refundador en el año 2002. Extendemos nuestras condolencias a familiares y amigos”.