Encontró una tarjeta y la devolvió: la recomenzaron con una caja de bombones

Una joven de encontró una tarjeta de débito en un cajero de Paraná ubicado en calle Alameda de la Federación el sábado. Buscó a su dueño y este lunes se la pudo devolver.El dueño de la tarjeta extraviada, por el gesto que tuvo la joven, le regaló una caja de bombones.“A los pocos minutos que me olvidé la tarjeta me di cuenta, fui a buscarla y ya no estaba en el cajero. Me preocupé mucho porque pensé que no la iba a recuperar más”, dijo el damnificado, Iván Russo, aY resaltó: "Uno se imagina que pueden hacer cualquier cosa con la tarjeta".Según relató la joven, ella había intentado localizar al dueño de la tarjeta, pero no podía ubicarlo, hasta que un conocido le dijo que el dueño de la tarjeta trabaja en una concesionaria. “Busqué por facebook al dueño de la tarjeta, pero no lo encontré. Di con un hermano y logré devolverla”, señalóY sumó: “Devolví la tarjeta porque es lo que corresponde, a cualquiera el puede pasar y todos quisiéramos recuperarla”.Como agradecimiento el dueño de la tarjeta de débito