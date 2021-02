Se realizó la constatación judicial por la obra de ensanche de bulevar Racedo

El vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná, Hugo González Elías, realizó este lunes una constatación judicial sobre bulevar Racedo, registróLa medida se concretó en el marco del fallo que ordenó a la Municipalidad de Paraná a frenar la tala de árboles prevista para el ensanche y repavimentación de dicha arteria, tras el amparo ambiental presentado por el Foro Ecologista, en representación de vecinos que se resisten a la obra."Fue para estar en el lugar donde se desarrolla el conflicto, ver el tamaño de los árboles, y fundamentalmente, charlar para que las partes se pongan de acuerdo; antes que tener una decisión, porque este es un problema de todos", argumentó González Elías aal remarcar que "lo más importante es que las partes se pongan de acuerdo"."Para que tengamos herramientas para llegar a un arreglo, y no tener que decidir por sobre lo que las partes pretenden, que es lo mejor para la ciudad y los vecinos, pero desde distintas ópticas", explicó el magistrado. Es que para el miércoles está prevista la audiencia de conciliación pedida por la Municipalidad."Será muy difícil llegar a una solución que satisfaga a todas las partes. Pero desde mi parte, la pretensión es que se cumpla con la ley", destacó el vocal e insistió con respecto a que la solución al problema debe ser "dialogada, consensuada, para evitar conflictos".Por su parte, el secretario del área Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, anticipó que la comuna "se atendrá al resultado de un fallo judicial".Respecto de la constatación judicial, comentó que fue "para que los expertos y quienes estuvieron en el diseño de la obra expliquen a Gonzales Elías, quien realizó la inspección en el lugar"."El plan integral de la obra es un 3x1, porque por cada árbol que se podría llegar a sacar se plantarían tres", destacó el funcionario municipal en relación a uno de los puntos del proyecto.En tanto, el referente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi, apuntó: "Esperamos que la Municipalidad, cada vez que se acerque a hablar este tema, lo haga con elementos que les facilitamos y que por lo visto no los incorporaron ni para estudiarlos". "Estamos tal como cuando empezamos", reprochó.El ambientalista argumentó su postura en estudios que aseguran que "la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades en las ciudades del mundo"."No se aporta nada para mejorar un entendimiento común y colectivo, democrático y participativo, y si nos quedamos con el cassette grabado de la primera vez seguiremos enfrentándonos", avizoró al denunciar que "se talarán entre 80 y 90 árboles".Otra voz que se sumó al debate fue la de Alfredo Grimaux, biólogo especialista en forestación urbana y parquizado. "Es llamativo que el proyecto oficial tenga afirmaciones que no pueden contrastarse con la realidad, como, por ejemplo, un dato llamativo es que los 80 fresnos que están sobre la línea de la calle se sacarán y se llevarán a algún lugar a definir", mencionó al dar cuenta que "árboles de este tamaño no se pueden sacar sin dañarlos porque las raíces tienen unos 20 metros de profundidad, o para sacarlos, hay que hacer un movimiento de suelo impresionante".Asimismo, apuntó que "para la reforestación traerían un lapacho rosado como especie única, siendo que no hay viveros en el país que vendan árboles de un tamaño de 10 centímetros de diámetro, como lo indica el proyecto"."Y la palmera que quieren colocar en el cantero central para ayudar a mejorar la sombra, es netamente ornamental y no modifica la temperatura del asfalto; sería una masa de asfalto del doble de lo de ahora, lo que haría que suba la temperatura entre 5 y 6ºC de forma permanente y no alcanzaría a enfriarse a la noche", agregó el biólogo.Grimaux sostuvo que "se pueden hacer obras sin tocar los árboles, como mejorar las cámaras de captación de agua, semáforos peatonales, mejorar la iluminación y poda de altura para despejar las luminarias". Según comentó, fueron presentados dos informes ambientales, uno que toma a bulevar Racedo como una unidad sistémica y el otro, sobre la microrregión desde calle Villaguay hasta el arroyo Antoñico.