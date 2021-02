El crimen de Marcelo Cabeza “dejó shockeada a la sociedad paranaense”

“El brutal crimen de Silvio Marcelo Cabeza llenó de dolor y de congoja a su familia, amistades y seres queridos pero también dejó shockeada a la sociedad paranaense toda.

La forma en que se perpetró el asesinato, el ensañamiento que hubo con su cuerpo, no buscó solamente la muerte de una persona. Fue también un mensaje, una forma de hacerle saber a la comunidad que la crueldad anida en sus calles, se mueve por sus rincones y por fuera de la ley y en cualquier momento salta a la luz para mostrar su peor rostro.



Para los vecinos y las vecinas de Paraná un homicidio con estas características ocurría en la ficción. O lejos, en otra parte.

Era algo que pasaba en las películas o en las series de Netflix en algún escenario frío y nevado de Europa, en las calles húmedas de alguna ciudad norteamericana o entre capomafias de algún país donde la droga hace fluir millones y millones de dólares.



Muy pronto los vieron más cerca: en el conurbano bonaerense o en la Rosario de las bandas de narcos. Pero ahora ocurrió aquí, le pasó a un vecino, el cuerpo apareció en un lugar que todos conocemos, sabemos de la víctima de manera directa o por un amigo o conocido en común.

Y de esta manera nos gana la ansiedad ¿Por qué no me podría pasar a mi? ¿O a un amigo, amiga, vecino, compañera de trabajo?



Lo que ocurrió luego de conocido el hecho, también desconcierta.

La noche paranaense ya no es solo para descansar, para reponer fuerzas para el otro día. Se duerme con un ojo y la oreja atenta porque cualquier frenada sobresalta, cualquier ruido fuerte puede ser un disparo, cualquier sombra es sospechosa.

Nos han robado la tranquilidad

Y tenemos miedo”.