El río Paraná cerca de los 3 metros: especialista afirmó que “es muy alentador”

El investigador asociado del Instituto Nacional del Agua (INA) y profesor honorario de la UNL, Ing. Carlos Paoli, se refirió a la paulatina recuperación del Paraná y sus afluentes tras largos meses de la bajante más importante en los últimos 50 años."Es muy alentador el repunte que ha tenido el río debido a lluvias importantes que se han producido en la alta cuenca, pero en su mitad inferior. La alta cuenca tiene un área de un millón de kilómetros cuadrados, de la cual todos los excesos de lluvias que caen en esa zona terminan pasando por el tramo medio del Paraná que comienza en Corrientes y transita hasta su desembocadura en el Río de la Plata", explicó el especialista.Y agregó: "Esto determina el caudal y los niveles de agua en nuestra zona. En toda esa área hay una parte que tiene una enorme regulación por las represas que existen en la parte superior de la alta cuenca, y hay otra más cercana a Itaipú que no tiene regulación. En esa zona se han producido lluvias y eso produce una crecida bastante rápida, inclusive en la cuenca del Iguazú, y da este repunte importante", dijo a"Estamos ante la presencia de una onda de crecida relativamente normal para esta época del año que nos aleja de la situación de bajante extraordinaria por la que estábamos pasando. Esto no significa que a futuro se pueda o no esta situación. Los escenarios hidrológicos marcan una tendencia positiva", aseveró Paoli."Tenemos registros desde principios de siglo pasado. Pero la situación que a nosotros nos define, que es la de Corrientes que es donde comienza el tramo medio, lo que nos indica cuando estudiamos las estadísticas que hasta los años '70 se producían bajantes muy importantes, inclusive por debajo de la actual", afirmó el ingeniero civil santafesino.En este sentido ejemplificó: "La más crítica se dio por los años '44 y '45 con valores que estaban un metro por debajo del cero. Ahora la situación más crítica con valores que llegaron al orden de los 50 centímetros", afirmó.Al respecto, señaló: "la última gran bajante que se produjo en nuestra zona fue en los años '69, '70 y '71, cuando el río llegó a estar inclusive 14 centímetros por debajo del cero. Luego, por las lluvias que empezaron a aumentar en monto y las regulaciones producidas por los embalses hicieron que los mínimos no llegaran a ser tan pronunciados.De todas maneras, esta bajante corresponde a la situación más crítica luego de la del '69. Es decir, que hacía más de 50 años que no había una situación de este tipo". Fuente: LT9