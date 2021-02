Colectivos urbanos: Buses Paraná insiste en solicitar un boleto a 65 pesos

El pedido de Buses Paraná

La postura del municipio

Buses Paraná, la empresa prestataria del servicio de colectivos urbanos en la capital entrerriana y su área metropolitana, solicitó un aumento del boleto a 65 pesos. Pero, desde la Municipalidad de Paraná, aseguran que los estudios de costos de los especialistas arrojan la autorización de un incremento a 45 pesos.El pedido de la empresa para actualizar la tarifa, que hace 18 meses que no tiene un incremento, debe ser tratado por el Concejo Deliberante de la ciudad, tras un análisis de los estudios de costos que, según se sabe, no son vinculantes para autorizar el ajuste del precio del boleto."Nosotros hicimos un estudio con datos que salen del pliego de condiciones, que difiere de lo que establece la Municipalidad. Por lo tanto, tendrá que resolver el intendente o el Concejo Deliberante qué actitud va a tomar. Nosotros lo que esperamos es que sea lo más rápido posible para acompañar con todas las tarifas del interior del país. Ya Santa Fe, Rosario, Córdoba, Corrientes y Chaco ya han tomado la determinación", sostuvo el gerente de la empresa Buses Paraná, Marcelo Lischet.Luego indicó que el estudio de Buses Paraná da un boleto de colectivos de 65 pesos, teniendo en cuenta la caída de pasajeros que ha habido durante la pandemia, donde se redujo de 90.000 a 20.000 pasajeros diarios.Respecto a la evolución del precio del pasaje de colectivo, el intendente Adán Bahl aseguró a Elonce TV que desde la gestión a su cargo ya cuentan con el estudio de costos “que estableció el costo del boleto en $45.30, pero el pedido de la empresa es de aproximadamente $66”, indicó.“Los análisis de costos no son vinculantes, pero serán tenidos en cuenta para lo que sea razonablemente un ajuste al boleto de colectivo”, sostuvo el intendente.En ampliación.-