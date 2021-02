Ensanche de bulevar Racedo: hicieron una bicicleteada en defensa de los árboles

Paraná Profesionales de la ingeniería y arquitectos valoraron el diálogo con Bahl

A través de una bicicleteada, vecinos se manifestaron este sábado en contra del proyecto para el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo. Se recordará que la Justicia hizo lugar a un amparo ambiental presentado por el Foro Ecologista y ordenó a la Municipalidad de Paraná frenar la tala de árboles prevista para la obra.“El lunes 8 a las 10hs, el juez que tiene la causa por la pretendida obra de ensanche de bulevar Racedo hará una constatación para cerciorarse de qué hablamos cuando queremos salvar la arboleda, los 214 árboles de más de 70 años”, comunicó aun integrante del Foro Ecologista de Paraná, Alfredo Manfroni.“Será una constatación judicial que el magistrado tendrá en cuenta para tomar una decisión. No obstante, la audiencia será el miércoles a las 11hs en la sede de Tribunales, donde el Foro Ecologista y la Municipalidad fundamentarán sus posturas”, explicó.Según indicó, desde el Foro, acompañan a los vecinos en su petición para que se escuche otra propuesta. “Los vecinos no están en contra de la obra, si en contra del ensanche desmedido en desmedro de la vereda en la que juegan nuestros niños”, argumentó al comparar que “se está viendo en Europa que después de la pandemia, las ciudades que tienen más acercamiento a la salud son las que tienen más verde”.Por su parte, un vecino frentista de la zona, Diego Grubert, manifestó: “Los vecinos nos expresamos en contra de esta obra de ensanche y de la pérdida de espacios verdes”.“Recibimos apoyo de entidades no gubernamentales y colegios de profesionales, desde donde nos fueron informando sobre estudios y proyectos alternativos en los que no es necesario realizar el ensanche a través de modificaciones para mejorar el flujo de la circulación de vehículos”, remarcó al tiempo que se refirió a “mejoras en la infraestructura que no estaban en el proyecto, y que los vecinos necesitamos”.“Logramos enriquecer nuestro reclamo con la actividad profesional de la ciudad, que nos permitió recabar información para presentar un proyecto enriquecedor, y para el que no sea necesario destruir a esta característica arteria de Paraná”, recalcó el vecino en su pretensión por arribar a un acuerdo con la Municipalidad “y lograr un proyecto beneficioso”.En tanto, otro de los convocados a la actividad, Guillermo Taramaso, comentó: “Desde que nos esteramos que iban a talar más de 100 árboles muy añosos, nos autoconvocamos para que se modifique el proyecto y para que el intendente escuche el pedido de la ciudadanía”.El vecino bregó por “conservar el arbolado y las veredas anchas”. Y sostuvo que “se pueden lograr mejoras sin necesidad de ensanchar, como hacer al boulevard doble mano; y el flujo vehicular se puede mejorar con el servicio de transporte público”.