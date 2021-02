“Una clase especial”: niños del Club Atlético Paracao nadaron en aguas abiertas

Para aprovechar la jornada calurosa, diferentes grupos pertenecientes al Club Atlético Paracao de Paraná, realizaron una clase de natación en aguas abiertas.“La idea es que los chicos tengan la oportunidad de hacer algo diferente y puedan lograr un acercamiento al río. En una provincia como la nuestra, los chicos deben saber defenderse en el agua”, dijo uno de los profesores a Elonce TV.En este sentido, resaltó que “a los chicos les informamos que el río es muy diferente a una pileta, no tienen de donde agarrarse, no ven con claridad y por eso deben hacerles caso a todos los profesores”.“Hoy los grupos más chicos nadaron cerca del boyado, para que no se lleven ninguna sorpresa, luego los nadadores más avanzados lo hicieron en un espacio más grande”, sumó.